В РФПЛ извинились перед фанатами «Спартака»

В РФПЛ принесли извинения болельщикам «Спартака» за запрет баннера посвященный актеру Олегу Табакову. Об этом заявил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

«Хочу извиниться перед болельщиками и всеми теми, кого моя ошибка могла задеть. На самом деле баннер, посвященный Табакову, который собирались вывесить фанаты «Спартака» на матче с «Рубином», был согласован с РФПЛ.

Баннер не был пропущен на трибуны сотрудниками МЧС из-за отсутствия пожарного сертификата.

Но в любом случае я допустил ошибку, заявив, что баннер не был согласован с РФПЛ, и еще раз хочу извиниться за это», — заявил Мейтин.

Матч между «Рубином» и «Спартаком» завершился победой гостей 1:2. Голы забивали Ханни, Нобоа и Адриано.

Фото: твиттер Спартака

Источник: «Чемпионат»