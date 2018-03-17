Премьер-лига, 23-й тур. «Краснодар» уступил «Уфе» с минимальным счетом

В рамках 23-го тура «Краснодар» сыграл с «Уфой». Игроки Сергея Семака неожиданно победили хозяев поля.

Премьер-лига. 23-й тур

КРАСНОДАР – УФА – 0:1 (0:0)

Стадион: «Краснодар».

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес (Лаборде, 76), Петров, Каборе (Вандерсон, 58), Газинский, Мамаев (Жоазиньо, 70), Шатов, Классон, Смолов.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий (Засеев, 71), Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев (Фатай, 64 (Аликин, 88)).

Гол: 0:1 — Пауревич (72).

Предупреждения: Живоглядов (56), Фатай (70), Обляков (83), Лаборде (83).

10 (8) удары (в створ) 7 (5)

17 фолы 10

4 угловые 4

0 офсайды 1

55 % владения мячом 45

Первый тайм прошел под полным преимуществом «быков», только голов зрители в эти 45 минут не увидели: команда Семака не позволяла южанам создать опасных моментов у ворот Беленова. Во второй половине встречи уфимцы стали больше играть у чужой штрафной площади, а Никитин даже пробил головой чуть выше перекладины. Но главной неожиданностью в этом матче стал гол в исполнении Пауревича: Живоглядов навесил на дальнюю штангу, где хорватский полузащитник не был прикрыт защитниками «Краснодара» и нанес точный удар по воротам Синицына. До конца встречи футболисты «Уфы» блокировали опасные выходы хозяев к воротам и успешно создавали искусственные офсайды. Команда Игоря Шалимова не смогла набрать три очка во второй встрече кряду и упустила шанс взобраться на второе место в РФПЛ. Уфимский клуб же набрал 34 очка, сократив отставание от пятого «Зенита» на пять баллов.

Фото: пресс-служба «Уфы»

Источник: Еженедельник «Футбол»