Ярослав Ракицкий не включен в состав сборной Украины на матчи с Португалией и Люксембургом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 26 футболистов для подготовки и участия в матчах квалификации чемпионата Европы-2020 против Португалии и Люксембурга. Не попал в этот список Ярослав Ракицкий, который в зимнее трансферное окно перешел из «Шахтера» в «Зенит».

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес»).

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все – «Шахтер»), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все – «Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Эдуард Соболь («Яблонец»).

Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке»), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаранко, Владимир Шепелев (все — «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Руслан Малиновский («Генк»), Роман Безус («Гент»).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент»), Артем Кравец («Кайсериспор»).

Резерв: Игорь Пластун («Гент»), Иван Петряк («Ференцварош»), Роман Зозуля («Альбасете»).

Сбор начнется 16 марта в Киеве. Матч с Португалией состоится 22 марта, с Люксембургом – 25-го. Обе встречи пройдут на выезде.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФФУ