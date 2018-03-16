Роман Абрамович может лишиться акций «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович вскоре может лишиться акций клуба. Все дело в коррупции.

Власти Великобритании готовят аналог «списка Магнитского» – закона о санкциях против россиян, замешанных в коррупции и выведших свои деньги на Запад. Если будет доказано, что Абрамович приобретал активы в Англии за добытые незаконным путем деньги, они могут быть конфискованы.

В чемпионате Англии «Челси» занимает 5-е место с 56-ю баллами, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт Экспресс