Роман Абрамович может лишиться акций «Челси»

Автор: Никита Пронин 0

Роман Абрамович

Владелец «Челси» Роман Абрамович вскоре может лишиться акций клуба. Все дело в коррупции.

Власти Великобритании готовят аналог «списка Магнитского» – закона о санкциях против россиян, замешанных в коррупции и выведших свои деньги на Запад. Если будет доказано, что Абрамович приобретал активы в Англии за добытые незаконным путем деньги, они могут быть конфискованы.

В чемпионате Англии «Челси» занимает 5-е место с 56-ю баллами, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 очка.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт Экспресс

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