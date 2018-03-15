Серхио Бускетс пропустит до трех недель



Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс не сможет принять участие в играх ближайшие три недели. Футболист получил травму в матче Лиги чемпионов против «Челси».

Серхио Бускет получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». Бускетс прошел медицинское обследование, которое выявило у игрока перелом фаланги мизинца правой ноги. Срок восстановления займет около трех недель.

В текущем сезоне Серхио забил один гол и отдал три голевых паса.

Фото: Global look Press

Источник: официальный сайт Барселоны