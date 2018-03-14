Джейми Каррагер обратится за помощью из-за скандала с плевком в болельщика

Автор: Владимир Шевелев 0

Jamie Carragher

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер пообещал обратиться за помощью. В будущем он хочет избежать возможного повторения ситуации с проявлением агрессивного поведения в адрес болельщиков.

После матча 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» (2:1) Каррагер плюнул в машину болельщика манкунианцев на шоссе в ответ на упоминание счета встречи. Руководство телеканала Sky Sports, на котором Джейми работал в качестве эксперта, осудило его за неподобающее поведение и отстранило от работы на телеканале до конца нынешнего сезона.

По данным источника, в отношении Каррагера не было возбуждено уголовного дела, поскольку в его адрес не поступило соответствующей жалобы в полицию.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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