Двум болельщикам «Спартака» предъявлены обвинения в причинении тяжких телесных повреждений

Автор: Владимир Шевелев 0

England v Russia

Олег Семенов — руководитель проекта «Стадион – наш общий дом» и болельщик московского «Спартака». Он прокомментировал информацию о предъявлении обвинений судом Марселя российским фанатам, задержанным в Германии.

«Сейчас оба фаната, которых задержали в Германии, депортированы во Францию. Им было предъявлено обвинение. Обвинение в причинении тяжких телесных повреждений.

А не за участие в беспорядках в Марселе. То есть конкретное обвинение, конкретным лицам. В данный момент идет сбор средств на французских адвокатов», — сказал Семенов.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»
 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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