Двум болельщикам «Спартака» предъявлены обвинения в причинении тяжких телесных повреждений

Олег Семенов — руководитель проекта «Стадион – наш общий дом» и болельщик московского «Спартака». Он прокомментировал информацию о предъявлении обвинений судом Марселя российским фанатам, задержанным в Германии.

«Сейчас оба фаната, которых задержали в Германии, депортированы во Францию. Им было предъявлено обвинение. Обвинение в причинении тяжких телесных повреждений.

А не за участие в беспорядках в Марселе. То есть конкретное обвинение, конкретным лицам. В данный момент идет сбор средств на французских адвокатов», — сказал Семенов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»