Андре Гомеш: «Играть за «Барселону» — это ад, мне стыдно выходить на улицу»

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш рассказал о сложном процессе адаптации в каталонском клубе. Хавбек играет за сине-гранатовых с 2016 года, но до сих пор слышит с трибун свист болельщиков.

«Первые 6 месяцев в Барселоне были хорошими, но позже все изменилось. Возможно, это будет не очень корректно сказано, но играть за «Барсу» стало для меня адом в определенной мере. Я — слишком большой перфекционист, не терплю ошибок и бываю очень самокритичным.

Чувствую себя плохо на поле и не радуюсь игре. Я начал ощущать огромное давление. Я привык нормально жить в команде, которая находится под давлением. Однако не могу справиться с давлением, направленным исключительно на меня.

Я замыкаюсь в себе, не могу избавиться от подавленности. Как следствие, ни с кем не разговариваю, не хочу никому мешать. Я как бы чувствую себя пристыженным. У каждого есть определенное мнение обо мне и о моей работе. Не раз у меня возникали мысли, что не хочу выходить на улицу. Желаю избежать человеческих взглядов, потому что из-за стыда боюсь выходить на улицу», — отметил Гомеш.

В нынешнем сезоне футболист провел в Примере 13 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca