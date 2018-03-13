Дидье Дрогба завершит карьеру профессионального футболиста осенью

Автор: Юлия Древова 0

Дрогба

Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба объявил о своем решении закончить карьеру по окончании нынешнего сезона. В настоящее время 40-летний футболист играет в «Финикс Райзинг», выступающем в USL — втором по силе дивизионе США после MLS.

«Футбол доставляет мне удовольствие. Я довольно поздно начал играть на серьёзном уровне, но очень любил это всё. Мне нравится моя нынешняя роль игрока-владельца. Вокруг меня много молодых людей, которых я могу чему-то научить. Но этот сезон станет для меня последним. Мне 40, время пришло», — рассказал Дрогба.

Напомним, что ивуариец выступал во французских «Ле-Мане» и «Марселе», английском «Челси», с которым добился наибольшего успеха, китайском «Шанхай Шэньхуа», турецком «Галатасарае» и канадском «Монреале».

Фото: Global Look Press
Источник: Téléfoot

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