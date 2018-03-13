«Саутгемптон» уволил Маурисио Пеллегрино

Автор: Юлия Древова 0

Руководство «Саутгемптона» приняло решение расстаться с главным тренером команды Маурисио Пеллегрино. 46-летний специалист уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

Аргентинец принял команду прошлым летом, сменив на этом посту Клода Пюэля, и подписал со «святыми» контракт на три года, который разорвут досрочно.

Как говорится в сообщении пресс-службы клуба, вместе с ним «Саутгемптон» покинут покинут его помощники Карлос Компаньччи и Ксавье Тамарит.

Пеллегрино набирал 0,93 очка за игру. Худшие результаты показывали только Харри Реднапп (0,91) и Стив Уигли (0,64).

После 30 туров команда занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 28 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Саутгемптона»

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