Оглашен список из 25 игроков сборной Бразилии, которые прилетят на матч с Россией

Тренерский штаб сборной Бразилии огласил заявку на ближайшие товарищеские матчи со сборными России и Германии. В заявку вошли 25 футболистов.

Голкиперы: Алисон («Рома»), Нето («Валенсия»), Эдерсон («Манчестер Сити»);

Защитники: Марсело («Реал»), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Жеромел («Гремио»), Дани Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва (все — «ПСЖ»), Миранда («Интер»), Филипе Луис («Атлетико»), Фагнер («Коринтианс»).

Полузащитники: Касемиро («Реал»), Фред («Шахтер»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Андерсон Талиска («Бешикташ»), Паулиньо («Барселона»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань»), Виллиан («Челси»).

Нападающие: Дуглас Коста («Ювентус»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Виллиан Жозе («Реал Сосьедад»), Тайсон («Шахтер»).

Напомним, «пентакампеоны» проведут матч против россиян 23 марта на стадионе «Лужники». С немцами бразильская сборная сыграет 27 марта в Берлине.

Фото: Global Look Press

Источник: Федерация футбола Бразилии