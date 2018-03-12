Владелец ПАОК вышел на поле с пистолетом, когда судья отказался засчитать гол его команды

В 25-м туре чемпионата Греции был сорван матч ПАОК — АЕК. Владелец клуба хозяев выбежал на поле с пистолетом, когда арбитр отказался засчитать гол его команды, сославшись на офсайд.

На последних минутах «двуглавые орлы» забили гол, который должен был стать победным, поскольку в течение матча счет так и не был открыт. Однако судья Георгиос Коминис не стал засчитывать мяч, зафиксировав офсайд у Маурисио. Хозяева не согласились с решением Коминиса и отказывались продолжать матч. На поле возникла заварушка с участием игроков обоих клубов. В дело вмешался глава ПАОК Иван Саввиди, который спустился с трибун с огнестрельным оружием.

Матч был остановлен в компенсированное время при счете 0:0. ПАОК занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции, отставая от клуба АЕК на пять очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal