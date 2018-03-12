Оскар: «Мне все равно, поеду ли я на чемпионат мира, я не хочу быть бедным»

Автор: Юлия Древова 0

Оскар

Экс-футболист «Челси» и сборной Бразилии Оскар рассказал о своих жизненных приоритетах. В настоящий момент 26-летний бразилец выступает за китайский «Шанхай СИПГ».

«Меня не волнует, попаду я на чемпионат мира или нет. Меня постоянно критикуют за переезд в Китай, но я забочусь о своем будущем и будущем моей семьи.

Я не хочу быть бедным, когда постарею, и жить воспоминаниями о том, как я играл на чемпионате мира», – отметил Оскар.

В нынешнем сезоне китайской Высшей лиги в двух матчах полузащитник забил три гола и отдал столько же голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста Мутаза Чеаде

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