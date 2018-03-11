Валерий Карпин: «Мы потеряли два очка в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о матче 22-го тура премьер-лиги. В нем желто-синие сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

«С одной стороны, очков с одним из лидеров чемпионата – неплохо, но после игры, глядя на все, что произошло на поле, мы, наверное, потеряли два очка, а не приобрели одно. Моменты были в первом тайме, опасные подходы во втором. А у «Зенита», за исключением удара в перекладину Заболотного после стандарта и угловых, с игры я не очень помню. Вроде бы ничего не создали.

Я не смотрел эпизод с падением, но Калачева спросил. Да, говорит, вроде бы было нарушение. Но судейство комментировать не имеет смысла – ни в Краснодаре, ни сегодня. Судьи отсудили нормально, с ошибками, как и мы сыграли с ошибками.

Хочу поблагодарить наших болельщиков не только за первый домашний матч, но и за выезд в Краснодар. Мы там их слышали всю игру, и здесь они поддерживали. Могу только поблагодарить и сказать, что будем стараться радовать их», – сказал Карпин.

Фото: Global Look Press

Источник: телеканал «Наш футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»