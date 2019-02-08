Н’Голо Канте может перейти в «ПСЖ»

«ПСЖ», желающий усилить опорную зону, вернулся к кандидатуре полузащитника «Челси» Н’Голо Канте. Игрок может переехать во Францию этим летом.

Парижане планируют сделать лондонскому клубу предложение о трансфере хавбека после окончания нынешнего сезона. Поспособствовать переходу могут напряженные отношения между футболистом и главным тренером «Челси» Маурицио Сарри. Также утверждается, что сам Канте не исключает ухода из команды.

27-летний полузащитник продлил соглашение с «Челси» в конце ноября 2018 года. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Канте принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Le10sport.com