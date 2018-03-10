Зинедин Зидан: «Эйбар» был лучше, но Роналду из другой галактики»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от матча 28-го тура примеры против упорного «Эйбара» (2:1). Оба мяча забил Криштиану Роналду.

«Роналду из другой галактики. Он знает, что будет забивать, он особенный и уникальный. Статистика Криштиану говорит сама за себя. Он всегда сохраняет позитивный настрой. Если он забил два гола, то хочет забить третий. Он очень хорош.

Иско и Бэйл хорошо проявили себя, но им пришлось непросто, как и другим игрокам. У нас были трудности из-за того, что мы не очень хорошо контролировали мяч. Но они носились, боролись, проявили характер, как и их партнеры. Модрич провел хороший матч, и мы рады. Лука – ключевой игрок для «Реала».

Эта победа оставляет особое послевкусие. «Эйбар» был лучше. У них всегда непросто играть. Знали, что нам придется пострадать. В чемпионате все возможно до самого конца. Если на что-то отвлекаешься, приходится платить. Нам нужно продолжать в том же духе. Если мы хотим чего-то добиться, нужно выигрывать каждый матч», – сказал Зидан.

Напомним, форвард «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 28-го тура примеры против «Эйбара» (2:1). Капитан сборной Португалии в этом сезоне забил 33 мяча в 34 играх за клуб во всех турнирах.

У нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 32 гола в 41 встрече за каталонцев. Роналду впервые с октября-ноября 2013 года забил более гола в трех играх чемпионата подряд (2-2-2).

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»