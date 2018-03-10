«Динамо» и «Краснодар» сыграли безголевую ничью

В субботнем матче РФПЛ московские динамовцы принимали в Химках «Краснодар». Снежная игра завершилась закономерной нулевой ничьей.
Премьер-лига. 22-й тур.
ДИНАМО – КРАСНОДАР – 0:0 (0:0)
Химки. 10 марта.
Стадион: «Арена-Химки». 5100 зрителей.
Судья: Евгений Турбин (Москва).
«Динамо»: Шунин, Цаллагов, Козлов, Рыков, Морозов, Шуньич, Рауш (Грулев, 46), Ташаев, Соу, Черных (Соснин, 87), Обольский (Панченко, 61).
«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Мамаев (Жоаозиньо, 75), Шатов, Петров, Каборе, Перейра (Вандерсон, 69), Классон, Смолов.
Предупреждения: Гранквист (50), Перейра (60).
8 (4) удары (в створ) 3 (2)
11 фолы 17
3 угловые 4
0 офсайды 0
35 % владения мячом 65
В матче 22-го тура в Химках встретились «Динамо», борющееся за выживание и «Краснодар», претендующий на Лигу чемпионов. Холодная погода оказала серьезное влияние на игру — первый тайм прошел почти без моментов – 0:0.Во втором тайме снегопад вернулся, что не могло не отразиться на игре. За полчаса до завершения основного времени у фанатов бело-голубых появился повод для радости – после долгого перерыва из-за травмы на поле появился лучший форвард «Динамо» Кирилл Панченко. Но игру мог взорвать не он, а вышедший на замену в составе гостей Вандерсон. Но, после выхода один на один, удар бразильца угодил в дальнюю штангу и предательски прокатился по линии, а не в ворота. За 10 минут до завершения игры дебютант хозяев Черных имел шанс на выход один-на-один, но Синицын подстраховал ошибку обороны. Итог — закономерные 0:0.
Фото: Твиттер РФПЛ
Источник: Еженедельник «Футбол»