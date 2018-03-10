«Динамо» и «Краснодар» сыграли безголевую ничью

В субботнем матче РФПЛ московские динамовцы принимали в Химках «Краснодар». Снежная игра завершилась закономерной нулевой ничьей.

Премьер-лига. 22-й тур.

ДИНАМО – КРАСНОДАР – 0:0 (0:0)

Химки. 10 марта.

Стадион: «Арена-Химки». 5100 зрителей.

Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Динамо»: Шунин, Цаллагов, Козлов, Рыков, Морозов, Шуньич, Рауш (Грулев, 46), Ташаев, Соу, Черных (Соснин, 87), Обольский (Панченко, 61).

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Мамаев (Жоаозиньо, 75), Шатов, Петров, Каборе, Перейра (Вандерсон, 69), Классон, Смолов.

Предупреждения: Гранквист (50), Перейра (60).

8 (4) удары (в створ) 3 (2)

11 фолы 17

3 угловые 4

0 офсайды 0

35 % владения мячом 65

В матче 22-го тура в Химках встретились «Динамо», борющееся за выживание и «Краснодар», претендующий на Лигу чемпионов. Холодная погода оказала серьезное влияние на игру — первый тайм прошел почти без моментов – 0:0.Во втором тайме снегопад вернулся, что не могло не отразиться на игре. За полчаса до завершения основного времени у фанатов бело-голубых появился повод для радости – после долгого перерыва из-за травмы на поле появился лучший форвард «Динамо» Кирилл Панченко. Но игру мог взорвать не он, а вышедший на замену в составе гостей Вандерсон. Но, после выхода один на один, удар бразильца угодил в дальнюю штангу и предательски прокатился по линии, а не в ворота. За 10 минут до завершения игры дебютант хозяев Черных имел шанс на выход один-на-один, но Синицын подстраховал ошибку обороны. Итог — закономерные 0:0.

Фото: Твиттер РФПЛ

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»