Зе Луиш выбыл на неопределенный срок и пропустит матч против «СКА-Хабаровск»

Автор: Владимир Шевелев 0

ZE Luis

Нападающий «Спартака» Зе Луиш прошел обследование в римской клинике «Вилла Стюарт». На нем пытались найти корень травм форварда красно-белых.

По его итогам была выявлена причина болевых ощущений, не позволявших футболисту тренироваться и играть в полную силу: ущемление одного из нервов пахового канала.

«План лечения нами уже намечен. Точные сроки восстановления Зе Луиша будут известны позднее, однако ясно, что ближайший воскресный матч он пропустит», — рассказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

В текущем сезоне форвард из Кабо-Верде провел за красно-белых 10 матчей в РФПЛ, забил два мяча и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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