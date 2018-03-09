Зе Луиш выбыл на неопределенный срок и пропустит матч против «СКА-Хабаровск»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш прошел обследование в римской клинике «Вилла Стюарт». На нем пытались найти корень травм форварда красно-белых.

По его итогам была выявлена причина болевых ощущений, не позволявших футболисту тренироваться и играть в полную силу: ущемление одного из нервов пахового канала.

«План лечения нами уже намечен. Точные сроки восстановления Зе Луиша будут известны позднее, однако ясно, что ближайший воскресный матч он пропустит», — рассказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

В текущем сезоне форвард из Кабо-Верде провел за красно-белых 10 матчей в РФПЛ, забил два мяча и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»