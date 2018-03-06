Берндом Лено интересуются «Наполи» и «Арсенал»

Голкипер «Байера» Бернд Лено летом может сменить клуб. К нему проявляет интерес «Наполи».

Неаполитанцы следят за Лено с лета 2017 года, когда они предпринимали попытку его приобрести. Летом итальянскую команду покинет Пепе Рейна, поэтому ожидается, что клуб вновь попытается подписать вратаря «Байера».

Также к Лено проявляет интерес «Арсенал», но его заинтересованность слабее. В текущем сезоне голкипер провел за «Байер» 25 матчей в Бундеслиге, пропустил 33 мяча и 7 игр отыграл «на ноль».

Фото: Global Look Press

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Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»