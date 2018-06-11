«Манчестер Юнайтед» отдаст за Киллиана Мбаппе 270 млн евро

Футболист «ПСЖ» Киллиан Мбаппе может покинуть команду. В переходе игрока заинтересован английский клуб.

По данным СМИ, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за 19-летего нападающего 270 млн евро. Как сообщается, в трансфере лично заинтересован главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо.

Руководство «ПСЖ» готово снизить цену на Мбаппе до 190 млн евро. Это произойдет в том случае, если «МЮ» приложит к данной цене нападающего Антони Марсьяля.

Напомним, в прошедшем сезоне Киллиан провел за французскую команду 56 игр во всех турнирах. В этих встречах он забил 25 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Don Balon