«Манчестер Юнайтед» отдаст за Киллиана Мбаппе 270 млн евро

Автор: Дмитрий Темников 0

Килиан Мбаппе

Футболист «ПСЖ» Киллиан Мбаппе может покинуть команду. В переходе игрока заинтересован английский клуб.

По данным СМИ, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за 19-летего нападающего 270 млн евро. Как сообщается, в трансфере лично заинтересован главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо.

Руководство «ПСЖ» готово снизить цену на Мбаппе до 190 млн евро. Это произойдет в том случае, если «МЮ» приложит к данной цене нападающего Антони Марсьяля.

Напомним, в прошедшем сезоне Киллиан провел за французскую команду 56 игр во всех турнирах. В этих встречах он забил 25 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Don Balon

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Anthony Martial

Антони Марсьяль попал в сферу интересов «Челси» и «Тоттенхема»

Robert Lewandowski

«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Роберта Левандовски

Robert Lewandowski

«Ювентус» хочет приобрести Роберта Левандовски

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 