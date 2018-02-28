Артем Дзюба — о первом голе за тульский «Арсенал»: «Проверил, есть ли патроны в пистолете»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба, рассказал, как проходит его адаптация в тульском клубе. Арендованный у «Зенита» форвард впервые отличился за новую команду в контрольной игре с БАТЭ (4:3).

«Я всегда говорил – нельзя раньше времени тратить патроны. Но сборы уже заканчиваются, и надо было проверить – были ли вообще эти патроны в пистолете (улыбается)? Не буду скрывать, хотелось забить. Хотя мне и ассистировать нравится. Но все-таки я форвард – и надо стараться забивать.

Ткач (Сергей Ткачев – прим. еж-ка «Футбол») мне уже предъявил в шутку: «Я думал, мы с тобой сыграемся, а ты с Кангвой сыгрался». В целом у нас добротная команда с хорошими исполнителями. Но так получается, что с Кангвой мы лучше друг друга чувствуем, стараемся наигрывать связи.

Здесь и Серега Ткачев, и Чаушич, и Игорек Горбатенко. Должны будем сыграться, разобраться между собой. Думаю, что весенний отрезок будет интересным», — отметил Дзюба.

Напомним, 29-летний футболист перешел в «Арсенал» на правах аренды из «Зенита». Игрок проведет в тульском клубе оставшуюся часть сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com