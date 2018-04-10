Флорентино Перес: «Король Испании позвонил мне и поздравил Криштиану после гола «Ювентусу»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Криштиану Роналду

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о поздравлении короля Испании Хуана Карлоса после победы над «Ювентусом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Отдельных благодарностей удостоился Криштиану Роналду.

«Хуан Карлос звонил мне, чтобы поздравить Криштиану. Его гол в ворота «Ювентуса» – один из самых прекрасных в истории футбола, шикарный гол лучшего игрока мира.

Великие игроки – одно из главных ценностей прошлого «Реала». Альфредо Ди Стефано изменил историю футбола, так же как и «Реала». Он помог создать легенду «Реала», разошедшуюся по всему миру. Криштиану Роналду – великий наследник Ди Стефано, в нем отражаются ценности «Реала», – сказал Перес.

Напомним, что в первом матче 1/4 финала ЛЧ «Реал» в гостях одолел «Ювентус» со счетом 3:0. Ответный матч состоится в среду, 11 апреля. На счету Криштиану Роналду серия из 10 матчей с забитыми голами в ЛЧ кряду.

Источник: Goal.com
Фото: Global Look Press

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