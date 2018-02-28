РФС: «Игры «Крылья» — «Спартак» пройдет в Самаре, дату переноса определим на заседании»

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов прокомментировал решение об отмене матча 1/4 финала Кубка России между московским «Спартаком» и «Крыльями Советов». Игру отменили из-за низкой температуры.

«В этом решении нет ничего необычного. В футболе есть такая процедура – с медицинским уклоном. Об этом не стоит забывать. Игры Самара не потеряла – четвертьфинал Кубка будет в этом городе. Мы в ближайшее время проведем заседание совместной комиссии РФС, определим дату переноса. В эти минуты решается судьба матча в Питере – там тоже температуры зашкаливают.

Все говорили о футболистах, но нужно подумать и о болельщиках. Когда мы проводили предварительную инспекцию, я был в курсе, что предполагается посещение матча и ребятами из ДЮСШ. Я попросил: «Ну вы уж совсем малявок не берите». Хотя, конечно, все рвались пойти, посмотреть на «Спартак». В ближайшее время определим день – будет комфортная, тёплая погода, будет поле лучшего качества. Хотя нужно поблагодарить хозяев – в неимоверных зимних условиях выйти на такой уровень… Молодцы. К весне поле будет хорошее.

Апрель? В ближайшее время решим. Главное, чтобы не пострадало проведение ключевых туров Премьер-Лиги. У ФНЛ тоже напряжённый график. Надо, чтобы болельщику было комфортно, команды показали хороший результат и футболистов не потерять. После 13 мая надо всех отдать в сборные. Много составляющих в этом решении.

Можно ли было раньше принять решение, чтобы болельщики не теряли времени? Всё было зыбко, но ведь команды могли и настоять на проведении матча. Пришлось бы что-то делать, чтобы игра состоялась. В 64-й статье УЕФА медицинская история так раскрыта, что если есть желание обеих сторон, то можно играть. Болельщики «Спартака» приехали – а что поделаешь? Бывают «издержки производства», — сказал Куликов.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»