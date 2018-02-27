Доменико Кришито: «Мой этап в России завершен, возвращаюсь в Италию»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито подтвердил, что не намерен продлевать контракт с сине-бело-голубыми. Как сообщалось ранее, капитаном санкт-петербургского клуба интересовалась «Дженоа».

«Мой контракт истекает в июне. Мне предложили продлить соглашение, но я отказался. После прекрасных 7 лет в России я хочу вернуться в Италию с семьей. Я собирался покинуть российский клуб еще в прошлом году, но Манчини меня уговорил остаться на год.

Мистер хотел приобрести меня, когда был тренером «Интера», но тогда не получилось, и наконец-то нам удалось поработать вместе. Но это подходит к концу, и мой этап в России завершён, я вернусь в Италию. Признаюсь, что выбор стоял между 3-4 клубами в Серии А, но на сегодня решение практически принято», — рассказал Кришито.

31-летний итальянский футболист выступает за «Зенит» с 2011 и провёл за команду 194 матча во всех турнирах, забив 16 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato