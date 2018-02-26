Криштиану Роналду: «Я достиг всего, о чем только мечтал»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду ответил на вопросы бразильского издания Desimpedidos. Португалец был откровенен.

О «Золотом мяче»

«Я не мог когда-либо и вообразить, что завоюю «Золотой мяч» пять раз. Но если бы моя карьера заканчивалась сейчас, я бы был очень доволен тем, как все сложилось. Если бы я смог взять «Золотой мяч» еще один-два раза, я был бы очень доволен. Но если я его не выиграю – я уже сделал это пять раз. У меня по-прежнему есть надежда, что я смогу взять его в этом году. Все зависит от того, сколько мы возьмем трофеев. Честно говоря, я не думаю, что у меня остались какие-то мечты. Я достиг всего, о чем только мечтал».

О ЧМ-2018

«Сборная Португалии не находится среди фаворитов. Нужно быть честными с собой насчет своих шансов. У многих команд репутация лучше нашей – Германия, Бразилия, Испания, Аргентина… Но в футболе все возможно. Постараемся выйти из группы, а потом действовать шаг за шагом».

О клубном ЧМ-2017

«Финал – это всегда 50 на 50, но я чувствовал разницу между уровнем игры, потому что в Европе лучший футбол в мире. Давайте не будем лицемерить и врать, что лучший футбол в Бразилии, Мексике и Китае. Нет. Лучший футбол – в Европе. Здесь лучшие команды мира. В Европе намного выше уровень соревновательности, потому что ты играешь против лучших клубов мира. Да, в Бразилии очень техничные игроки, они очень хороши в этом. Но они не играют против команд уровня «Барселоны» и «Реала». Мы знали, что если сыграем на своем уровне, то обыграем «Гремио».

Фото: Global Look Press

Источник: As

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»