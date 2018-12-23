Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев вернется в «Спартак». Московский клуб решил выкупить футболиста, воспользовавшись опцией обратного выкупа, которая оценивается в 1 миллион евро, как сообщалось ранее.
«Спартаку» и «Ростову» нужно уладить формальности с документами, чтобы официально оформить переход Гулиева.
«Ростов» арендовал 22-летнего игрока в январе, а летом – выкупил.
В этом сезоне Аяз сыграл в 14 матчах, в которых забил один гол и отдал две передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»