Аяз Гулиев вернется в «Спартак»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев вернется в «Спартак». Московский клуб решил выкупить футболиста, воспользовавшись опцией обратного выкупа, которая оценивается в 1 миллион евро, как сообщалось ранее.

«Спартаку» и «Ростову» нужно уладить формальности с документами, чтобы официально оформить переход Гулиева.

«Ростов» арендовал 22-летнего игрока в январе, а летом – выкупил.

В этом сезоне Аяз сыграл в 14 матчах, в которых забил один гол и отдал две передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Уэйн Руни

Победа «Зенита» и очередное поражение «Спартака», возвращение Уэйна Руни, рекорд «Ювентуса». Главные новости дня

Премьер-лига. 14-й тур. «Ростов» и «Динамо» разошлись миром

РПЛ. 16 тур. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 2 декабря 2018 г.

Сборная России сыграет с Бельгией и Шотландией в отборе к Евро-2020, «Спартак» обыграл «Локомотив», рекорд Криштиану Роналду. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 