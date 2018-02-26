Тренера «Олимпиакоса» доставили в больницу после того, как фанаты кинули в него рулоном бумаги

Автор: Юлия Древова 0

Олимпиакос

Матч ПАОК — «Олимпиакос» в рамках 23-го тура греческой Суперлиги был отменен в связи с инцидентом с участием фанатов хозяев и тренера гостей Оскара Гарсии. Наставник пострадал от предмета, который бросили с трибун стадиона в Салониках. 

Гарсии попали в лицо рулоном бумаги для кассового аппарата в тот момент, когда он направлялся к своему месту на скамейке футбольной арены. В результате этого у наставника оказалась разбита губа. Гарсии оказали медицинскую помощь и отправили на ночь в местную больницу.

Игра была перенесена. ПАОК может заплатить крупный штраф и лишиться очков из-за подобного поведения своих болельщиков.

Фото: Global Look Press
Источник: Cadena Ser

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