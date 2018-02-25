Юрий Семин об «Атлетико»: «У нас есть опыт побед над именитыми соперниками из Европы»

Автор: Владимир Шевелев 0

Yuri Semin

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поведал о подготовке к возобновлению премьер-лиги и матчам 1/8 финала Лиги Европы. Красно-зеленые будут встречаться с «Атлетико».

«Начинаем подготовку к возобновлению чемпионата. Хочу поблагодарить наших болельщиков за такую невероятную поддержку на последнем матче. Против «Ниццы» за нас играл 12-ый игрок, и на стадионе было жарко!

У нас есть единство команды и болельщиков благодаря тому уровню футбола, который игроки показывают. Впереди матч с одним из мировых грандов – «Атлетико», но у нас есть опыт побед над именитыми соперниками из Европы. Начинаются решающие матчи, и с вашей поддержкой нет ничего не возможного», – написал Семин в своем инстаграме.

Первая игра 1/8 Лиги Европы пройдет 8 марта в Мадриде, ответная – 15 марта в Москве.

Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Юрия Семина

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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