Юрий Семин об «Атлетико»: «У нас есть опыт побед над именитыми соперниками из Европы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поведал о подготовке к возобновлению премьер-лиги и матчам 1/8 финала Лиги Европы. Красно-зеленые будут встречаться с «Атлетико».

«Начинаем подготовку к возобновлению чемпионата. Хочу поблагодарить наших болельщиков за такую невероятную поддержку на последнем матче. Против «Ниццы» за нас играл 12-ый игрок, и на стадионе было жарко!

У нас есть единство команды и болельщиков благодаря тому уровню футбола, который игроки показывают. Впереди матч с одним из мировых грандов – «Атлетико», но у нас есть опыт побед над именитыми соперниками из Европы. Начинаются решающие матчи, и с вашей поддержкой нет ничего не возможного», – написал Семин в своем инстаграме.

Первая игра 1/8 Лиги Европы пройдет 8 марта в Мадриде, ответная – 15 марта в Москве.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Юрия Семина

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»