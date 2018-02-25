Самир Насри дисквалифицирован на полгода за допинг

Автор: Владимир Шевелев 0

Samir Nasri

Бывший полузащитник «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Франции Самир Насри дисквалифицирован. Он нарушил антидопинговое законодательство.

УЕФА наказал 30-летнего футболиста дисквалификацией на полгода за то, что в декабре 2016 года, когда он выступал за «Севилью» на правах аренды, в его организм попал питательный микроэлемент.

В январе стало известно, что Насри делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами. Также сообщалось, что Насри подавал апелляцию в УЕФА, но ему было отказано в выдаче терапевтического исключения, которое бы позволило французу избежать наказания.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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