Самир Насри дисквалифицирован на полгода за допинг

Бывший полузащитник «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Франции Самир Насри дисквалифицирован. Он нарушил антидопинговое законодательство.

УЕФА наказал 30-летнего футболиста дисквалификацией на полгода за то, что в декабре 2016 года, когда он выступал за «Севилью» на правах аренды, в его организм попал питательный микроэлемент.

В январе стало известно, что Насри делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами. Также сообщалось, что Насри подавал апелляцию в УЕФА, но ему было отказано в выдаче терапевтического исключения, которое бы позволило французу избежать наказания.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»