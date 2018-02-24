Илья Кутепов: «С «Атлетиком» нам не хватило везения»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился впечатлениями от матча плей-офф Лиги Европы. Красно-белые играли против «Атлетика» (2:1).

«Нам где-то не хватило немного везения. Забей больше… Надо двигаться дальше, будем работать дальше. До последней минуты верили, что этот матч можно спасти. Почему нет? Лично я до последней. Любая победа важна.

После поражения в Москве эта победа прибавит нам позитива. Теперь будет совсем другое настроение. Будем готовиться к игре в Самаре», – сказал Кутепов.

Следующий матч «Спартак» проведет 28 февраля на кубок России. Игра состоится в Самаре против местных «Крыльев Советов».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»