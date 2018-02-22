Юрий Семин — игрокам: «Вы многого добились, раз 20 тысяч людей приходят посмотреть на вас в мороз»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после победы над «Ниццей». В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы красно-зеленые выиграли вновь (1:0).

«Очень тяжело было… Первые официальные матчи после перерыва всегда трудные. Так что ребята – молодцы, истинные профессионалы. Сыграй мы чуть ниже своих возможностей – не прошли бы «Ниццу».

Не забывайте, что «Локо» принес России очки в копилку коэффициентов УЕФА. Выход в 1/8 – большой успех. «Ницца» – хорошая команда, которая играет в хороший футбол.

«Локо» никогда не выходил в 1/8 финала Лиги Европы? Я и не знал… Зато в Лиге чемпионов выходили! Ну и отлично – значит, будем бить рекорды «Локо» в Лиге Европы.

О болельщиках могу сказать только самые теплые слова. Я игрокам сказал перед матчем: «Вы многого добились, Добились того, что 20 тысяч людей приходят посмотреть на вас. В мороз. Так что мотивируйте их, чтобы они пришли и на следующий матч», – сказал Семин.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»