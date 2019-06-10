ЧЕ-2020. Квалификация. 10 июня. Результаты дня

Состоялся игровой день отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Было сыграно 12 матчей.

Группа А

Чехия – Черногория – 3:0 (1:0)

(Янкто, 18, Копитович, 49, в свои ворота, Шик, 82, с пенальти)

Болгария – Косово – 2:3 (1:1)

(Рашица, 14, И. Попов, 43, Димитров, 55, Муричи, 64, Рашани, 90)

Группа В

Украина – Люксембург – 1:0 (1:0)

(Яремчук, 6)

Сербия – Литва – 4:1 (3:0)

(А. Митрович, 20, А. Митрович 34, Йович, 35, Новиковас, 71, с пенальти, Ляйич, 90)

Группа D

Ирландия – Гибралтар – 2:0 (1:0)

(Д. Чиполина, 29, в свои ворота; Брэди, 90)

Дания – Грузия – 5:1 (3:0)

(Дольберг, 14, Лобжанидзе, 25, Эриксен, 30, с пенальти, Дольберг, 63, Поульсен, 73, Брайтвейт, 90)

Группа F

Испания – Швеция – 3:0 (0:0)

(Рамос, 63, с пенальти, Мората, 84, с пенальти, Оярсабаль, 87)

Мальта – Румыния – 0:4 (0:3)

(Пушкаш, 7, Пушкаш, 29, Кипчу, 34, Ман, 90)

Фарерские острова – Норвегия – 0:2 (0:0)

(Йонсен, 49, Йонсен, 84)

Группа G

Польша – Израиль – 4:0 (1:0)

(Пентек, 35, Левандовски, 56, с пенальти, Гросицки, 59, Кадзиор, 84)

Латвия – Словения – 0:5 (0:4)

(Чрнигой, 24, Чрнигой, 27, Иличич, 29, Иличич, 44, Зайц, 47)

Северная Македония – Австрия – 1:4 (1:1)

(Хинтерггер, 18, в свои ворота, Лазаро, 39, Арнаутович, 62, с пенальти, Арнаутович, 82, Лаймер, 86)

Фото: Твиттер сборной Испании

Источник: Еженедельник «Футбол»