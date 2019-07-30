Фернандо перешел из «Спартака» в «Бейцзин Гуоань»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Полузащитник «Спартака» Фернандо переходит в «Бэйцзин Гуоань». Сообщалось, что сумма трансфера 27-летнего бразильца составит примерно 15 млн евро.

«Спартак» благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. Спасибо, Фернандо! Удачи в Пекине!» — говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего бразильского футболиста также заинтересованы «Дженоа» и «Шанхай Шэньхуа», который был готов заплатить за него € 20 млн.

Он выступал за команду с 2016 года, провел за «Спартак» 98 матчей во всех турнирах и забил 12 голов. В составе «Спартака» он выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Спартака»

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