«Ювентус» готов предложить за Поля Погба около 70 млн евро и Пауло Дибалу

«Ювентус» по-прежнему заинтересован в возвращении полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед». Спортивный директор клуба Фабио Паратичи находится в контакте с Мино Райолой и готов предложить «МЮ» 60-70 млн евро и Пауло Дибалу в обмен на Погба.

«Манчестер Юнайтед» хочет получить около 150 миллионов евро. Как уже сообщалось, на Погба претендует «Реал», он сам хотел бы перейти именно в мадридский клуб.

В сезоне-2018/19 Погба провел 47 матчей за «МЮ», забив 16 голов и отдав 11 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер журналиста Николо Скиры