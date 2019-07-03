«Ювентус» готов предложить за Поля Погба около 70 млн евро и Пауло Дибалу

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

«Ювентус» по-прежнему заинтересован в возвращении полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед». Спортивный директор клуба Фабио Паратичи находится в контакте с Мино Райолой и готов предложить «МЮ» 60-70 млн евро и Пауло Дибалу в обмен на Погба.

«Манчестер Юнайтед» хочет получить около 150 миллионов евро. Как уже сообщалось, на Погба претендует «Реал», он сам хотел бы перейти именно в мадридский клуб.

В сезоне-2018/19 Погба провел 47 матчей за «МЮ», забив 16 голов и отдав 11 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер журналиста Николо Скиры

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