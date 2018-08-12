«Милан» арендует Тьемуэ Бакайоко у «Челси» за 5 млн евро

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко близок к переходу в «Милан». Сторонам осталось согласовать лишь детали трансфера.

Новый технический директор «россонери» Леонардо не полетел с командой в Мадрид на матч Кубка Сантьяго Бернабеу против «Реала» (1:3), чтобы провести переговоры с «Челси».

«Милан» изначально арендует 23-летнего хавбека за 5 миллионов евро с опцией выкупа за 35 миллионов.

В ближайшие 48 часов француз отправится на медосмотр перед завершением трансфера.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia