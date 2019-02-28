Криштиану Роналду может пропустить матч с «Наполи» и «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может не сыграть в гостевом матче 26-го тура серии А с «Наполи». 34-летний португалец получил повреждение голеностопа в игре с «Болоньей» (1:0).

Вчера он занимался по индивидуальной программе, а сегодня пройдет обследование.

Роналду могут оставить на скамейке запасных и выпустить на поле в случае острой необходимости, но цель – подготовить игрока к ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (первый матч – 0:2) 13 марта.

Криштиану забил 21 гол в 34 матчах за «Ювентус». Туринцы опережают «Наполи» на 13 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia