Аарон Оланаре вернулся в расположение ЦСКА из «Амкара»

Автор: Юлия Древова 0

Оланаре

Форвард Аарон Оланаре завершит сезон в ЦСКА. Нигерийский игрок проходил просмотр в «Амкаре», но сделка по его аренде сорвалась. Клубы не сумели договориться о его зарплате.

«Аарон, скорее всего, останется в ЦСКА. По крайней мере до лета, а там посмотрим», — сообщил агент Оланаре Атта Анеке.

Напомним, в текущем сезоне нападающий провел в составе красно-синих 11 матчей, отметившись одним голом. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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