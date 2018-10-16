«Ювентус» включился в борьбу за суперталанта «Аякса»

Европейские топ-клубы продолжают борьбу за защитник «Аякса» Матейса де Лигта. Очередным заинтересованным в приобретении молодого футболиста грандом стал туринский «Ювентус».

Руководство «старой синьоры» хочет провести омоложение состава в ближайшие два года, и нидерландский защитник является важной частью этого плана. «Чёрно-белые» готовы потратить на его приобретение 50 миллионов евро.

Стоит отметить, что на 19-летнего защитника претендуют сразу несколько европейских клубов, среди которых «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне де Лигт провёл 7 матчей в чемпионате Голландии и отметился 1 забитым мячом.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport