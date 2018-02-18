«Реал» сформировал список возможных сменщиков Зинедина Зидана

Мадридский «Реал» рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера. В этот список вошли трое наставников.
В качестве замены Зидану называются Юрген Клопп, Маурисио Почеттино и Йоахим Лев. Однако стоит отметить, что все трое сейчас связаны действующими контрактами.
Также в клубе рассчитывают, что Зинедин Зидан по итогам сезона сам примет решение о дальнейшей своей карьере.
Загрузка ...
На данный момент «Реал» занимает 4 место в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов мадридский клуб имеет отличные шансы пройти в четвертьфинал после домашней победы над «ПСЖ» 3:1.
Фото: Global Look Press
Источник: As