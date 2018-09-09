Артем Дзюба и Федор Кудряшов пропустят матч с Чехией

Форвард сборной России Артем Дзюба и защитник Федор Кудряшов точно не сыграют в контрольном матче против Чехии. Встреча состоится 10 сентября.

Оба футболиста получили повреждения в матче Лиги наций с Турцией (2:1) и сегодня из Ростова-на-Дону, где 10 сентября пройдет следующая игра россиян, вылетели в Москву для дальнейшего обследования.

Сообщалось, что у Кудряшова диагностировано повреждение мышц бедра, а у Дзюбы появился дискомфорт в области поясницы.

Фото: Global Look Press

Источник: Телеграм-канал Василия Конова