Лучано Спаллетти покинул «Интер»

Лучано Спаллетти покинул пост главного тренера «Интера». Миланский клуб подтвердил уход 60-летнего специалиста и поблагодарил его за работу.

Спаллетти проработал с «Интером» два года. Команда под его руководством оба сезона завершила на четвертом месте и квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Ранее стало известно, что новым главным тренером «нерадзурри» станет Антонио Конте.

Также сообщалось об интересе «Интера» к Жозе Моуринью, возглавлявшему команду с 2008 по 2010 год.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «Интера»