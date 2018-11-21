Дмитрию Аленичеву вернули права

Главному тренеру красноярского «Енисея» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права, которые работники полиции забрали после его задержания 17 ноября. Об этом заявил агент Александр Маньяков.

«Права вернули еще вчера, и машину забрали со штраф-стоянки. Все нормально. История притянутая за уши, раздутая», — сказал Маньяков.

Напомним, 17 ноября Аленичев был задержан сотрудниками красноярской ДПС. По информации СМИ, специалист управлял принадлежащим клубу автомобилем Hyundai Sonata в нетрезвом состоянии.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport24