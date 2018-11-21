Дмитрию Аленичеву вернули права

Автор: Роман Шлуинский 0

Дмитрий Аленичев

Главному тренеру красноярского «Енисея» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права, которые работники полиции забрали после его задержания 17 ноября. Об этом заявил агент Александр Маньяков.

«Права вернули еще вчера, и машину забрали со штраф-стоянки. Все нормально. История притянутая за уши, раздутая», — сказал Маньяков.

Напомним, 17 ноября Аленичев был задержан сотрудниками красноярской ДПС. По информации СМИ, специалист управлял принадлежащим клубу автомобилем Hyundai Sonata в нетрезвом состоянии.

Фото: Сергей Дроняев
Источник:  Sport24

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