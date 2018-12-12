Олег Кононов: «В «Спартаке» не обращают внимания на ситуацию вокруг Дениса Глушакова»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что в команде не обращают внимания на скандальную ситуацию вокруг полузащитника Дениса Глушакова. Ранее сообщалось, что хавбек написал на жену заявление и обвинил ее в мошенничестве.

«Вы сказали о каком-то появившемся компромате на Глушакова? Я даже не читаю это. Мы готовимся к матчу и ни на что не обращаем внимания», — сказал Кононов.

Накануне появилась информация, согласно которой в правоохранительных органах в настоящий момент идет проверка телефонного разговора Глушакова, в котором содержалась угроза убийством. Отмечалось, что заявление на футболиста написала его супруга Дарья, которая уже длительное время находится с ним в конфликте.

В настоящее время пара находится в состоянии бракоразводного процесса. Глушаков не хочет выплачивать супруге алименты. В сентябре Дарья подала на Дениса судебный иск. Как сообщается в материалах дела на официальном сайте суда, иск попал в категорию «Споры, связанные с воспитанием детей».

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»