«Барселона» летом хочет расстаться с Андре Гомешем

Хавбек «Барселоны» Андре Гомеш может покинуть команду по окончании сезона. Португалец не оправдал ожиданий сине-гранатовых.

Футболистом интересовались туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», и он мог уйти из каталонского клуба еще летом 2017 года. Однако этому помешала смена главного тренера. Эрнесто Вальверде захотел проверить, на что способен 24-летний полузащитник, но в итоге разочаровался уровнем его игры.

Напомним, в текущем сезоне Гомеш провел 11 матчей в Примере, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: AS