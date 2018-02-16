«Барселона» летом хочет расстаться с Андре Гомешем

Автор: Юлия Древова 0

Андре Гомеш

Хавбек «Барселоны» Андре Гомеш может покинуть команду по окончании сезона. Португалец не оправдал ожиданий сине-гранатовых. 

Футболистом интересовались туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», и он мог уйти из каталонского клуба еще летом 2017 года. Однако этому помешала смена главного тренера. Эрнесто Вальверде захотел проверить, на что способен 24-летний полузащитник, но в итоге разочаровался уровнем его игры.

Напомним, в текущем сезоне Гомеш провел 11 матчей в Примере, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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