90% игроков «Манчестер Юнайтед» потеряли уважение к Жозе Моуринью

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Лингард и Жозе Моуриньо

Стали известны подробности увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Почти вся команда потеряла уважение к специалисту.

В последние три недели отношения португальца с полузащитником Полем Погба ухудшились настолько, что Моуринью сказал одному игроку команды держаться подальше от француза.

Моуринью и Погба становились все более отстраненными и не доверяли друг другу.

Также сообщается, что недоверие к тренеру выросло до такой степени, что 90 процентов футболистов «МЮ» потеряли уважение к Моуринью из-за его критического отношения к ним. Отмечается, что сейчас настроение игроков значительно изменилось.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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