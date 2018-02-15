«Рубин» купил Павла Могилевца

Казанский «Рубин» приобрел полузащитника «Ростова» Павла Могилевца. Об это клуб объявил в своем твиттере.
Павел Могилевец продолжит свою карьеру в «Рубине». Сроки контракта пока неизвестны, но сообщается, что сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
Павел Могилевец снова будет защищать цвета #FCRK 💪https://t.co/hgrReC2lTj
Добро пожаловать!
Рәхим итегез!
Welcome!#НашРубин pic.twitter.com/XvasumMbyR
— «Рубин» Казань (@fcrk) February 15, 2018
Ранее 25-летний футболист выступал за «Рубин». В сезоне 13/14 Павел провел за казанский клуб 11 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Рубина»