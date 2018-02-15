«Рубин» купил Павла Могилевца

Казанский «Рубин» приобрел полузащитника «Ростова» Павла Могилевца. Об это клуб объявил в своем твиттере.

Павел Могилевец продолжит свою карьеру в «Рубине». Сроки контракта пока неизвестны, но сообщается, что сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

Ранее 25-летний футболист выступал за «Рубин». В сезоне 13/14 Павел провел за казанский клуб 11 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Рубина»