Португальцы попросили обеспечить их плазменными панелями и приставками на период проведения ЧМ-2018

Автор: Юлия Древова 0

Сборная Португалии

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о том, что сборная Португалии уже предъявила пожелания относительно места своего проживания на период проведения ЧМ-2018. Напомним, португальцы будут базироваться в Кратове. 

«Несколько полей и идеальный газон – это еще не все требования представителей сборной Португалии.

Из пожеланий можно отметить просьбу о предоставлении пробковой мебели, которая будет размещена на балконах номеров и полностью перекрашенные стены. Эти требования согласованы и сейчас по ним ведутся работы.

На данный момент известно одно – главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду будет жить на втором этаже учебно-тренировочного центра «Сатурн». В любом из номеров, который он выберет.

Также португальцы попросили поставить в каждый номер большие плазменные панели. К ним должны быть подключены игровые приставки и возможность играть друг с другом по сети. Думаю, что играть они будут в футбол», — отметил Терюшков.

На мундиале сборной Португалии, которая попала в группу B, предстоит встретиться с командами Испании, Ирана и Марокко.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт правительства Московской области

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