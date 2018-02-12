Арсен Венгер: «Игра на выезде в этом сезоне – худшая за время моей работы в Англии»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал игру своей команды. «Канониры» регулярно проваливаются в выездных матчах текущего сезона.

«Сможет ли победа в матче с «Эстерсундом» оживить команду? Нам просто нужно побеждать в следующем матче.

Думаю, наша игра на выезде в этом сезоне – худшая за всю мою работу в Англии. Нам нужно намного лучше играть в гостях и добиваться превосходных результатов, если мы хотим вернуться в борьбе», – сказал Венгер.

В текущем сезоне «Арсенал», возглавляемый Венгером, занимает шестое место в АПЛ, набрав 45 очков после 25 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: London Evening Standard

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»