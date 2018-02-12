«Бавария» нацелилась на Яспера Силлессена

Автор: Юлия Древова 0

Jasper Cillessen

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен может продолжить карьеру в Бундеслиге. 28-летним голландцем заинтересовалась мюнхенская «Бавария».

Руководство немецкого клуба было удовлетворено результатами выступления вратаря в Кубке и решило, что он может пригодиться на «Альянц-Арене». Напомним, основной вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер не играет большую часть сезона из-за травмы.

Силлессен перешел к сине-гранатовым летом 2016 года. В текущем сезоне он еще не выходил на поле в Примере. В контракте голкипера прописана сумма отступных, которая составляет 60 млн евро, при этом он получает одну из самых низких зарплат в составе каталонского клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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