Рафа Бенитес обыграл Моуринью в 6-й раз — больше побед только у Гвардиолы

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» в матче 27-го тура чемпионата Англии (0:1). Рафаэль Бенитес становиться злым гением для Жозе Моуриньо.

Для главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью это поражение стало 6-м в матчах против Рафаэля Бенитеса, который возглавляет «Ньюкасл». Среди тренеров чаще Моуринью обыгрывал только Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити» (9 раз).

После 27 игр «сороки», ведомые Бенитесом, набрали 28 очков и отодвинулись от зоны вылета.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»