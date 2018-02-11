Рафа Бенитес обыграл Моуринью в 6-й раз — больше побед только у Гвардиолы

Автор: Владимир Шевелев 0

Rafael Benítez

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» в матче 27-го тура чемпионата Англии (0:1). Рафаэль Бенитес становиться злым гением для Жозе Моуриньо.

Для главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью это поражение стало 6-м в матчах против Рафаэля Бенитеса, который возглавляет «Ньюкасл». Среди тренеров чаще Моуринью обыгрывал только Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити» (9 раз).

После 27 игр «сороки», ведомые Бенитесом,  набрали 28 очков и отодвинулись от зоны вылета.

Фото: Global Look Press
Источник: Opta Sports 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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